У Росії застрелили екс-чемпіона з кікбоксингу Сергія Карпенка

У Санкт-Петербурзі був знайдений убитим екс-чемпіон Росії та СНД з кікбоксингу Сергій Карпенко. У чоловіка було виявлено вогнепальне поранення в голову, що і стало причиною смерті.

Тіло спортсмена було виявлено на набережній річки Мойки 27 липня близько восьмої вечора.

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Відзначається, що син кікбоксера заявляв про зникнення батька ще тиждень тому: Сергія в останній раз бачили живим 23 липня.

Сергій Карпенко вигравав золото чемпіонату СНД з кікбоксингу в 1991 році. У 1992-му він виграв першість Росії. А ще через рік Карпенко пробився на чемпіонат Європи. У 1992-1997 роках Сергій виступав за німецький клуб "Кікбоксшуле-Берлін", з яким ставав чемпіоном Берліна і володарем Кубка Німеччини. А вже у 2000-му спортсмен пов'язав своє життя з тренерською діяльністю.