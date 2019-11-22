У Росію не поїду ніколи – гроші не найважливіше в моєму житті, – Юрій Вернидуб

Український тренер Юрій Вернидуб виключає можливість роботи в Росії. За словами тренера, він відкритий до пропозиції з будь-якої пострадянської країни, окрім Росії. Білорусь, де Вернидуб працює у солігорському "Шахтарі", тренер також назвав країною, де він готовий працювати.

Своє рішення не працювати в російському чемпіонаті екстренер луганської "Зорі" пояснив військовою агресією РФ проти України.

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Хто має рацію, розсудить тільки час. Але я думаю, ми ні в чому не винні. Україна була б винна лише в тому випадку, якби прийшла на чиюсь територію. На жаль, прийшли на нашу. Вважаю, що не варто було приходити – ми самі прекрасно розібралися б у цьому. Росія ж змогла розібратися з Чечнею? Ніхто ж не заважав і ніхто не приходив? Інша справа, якби ми звернулися і кричали "допоможіть". Хочу раз і назавжди закрити у вас цю тему.



А в Росію не поїду ніколи. І ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато – не боюся про це говорити. На щастя, гроші не найважливіше в моєму житті. Вони потрібні, але не хочу їх отримувати – хочу заробляти. Тоді легше й збирати, і витрачати. Коли ж починаєш каламутити, робиш щось не те, а вимагаєш багато чого – це неправильно. Так мене виховали батьки, і я їм вдячний,

– сказав Вернидуб в інтерв'ю "Прессболу".

7-го листопада Юрій Вернидуб відновив тренерську кар'єру. Український тренер офіційно очолив білоруський клуб "Шахтар" Солігорськ.

Вернидуб очолював "Зорю" з осені 2011 року до травня 2019 року. Під керівництвом Вернидуба "Зоря" вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17).

Протягом останніх п'яти сезонів луганчани стабільно фінішували у верхній п'ятірці, завдяки чому брав участь в Лізі Європи.