У роздягальні "Динамо" відбулася гаряча розмова після невдачі у матчі проти "Зорі"

"Динамо" 1-го вересня у Запоріжжі не змогло перемогти "Зорю". Команди розійшлися нічиєю й кияни не змогли виграти п'ятий поспіль матч.

Після гри проти "Зорі" у роздягальні команди відбулася гаряча розмова, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Дивіться також: Суркіс жорстко поговорив з футболістами "Динамо": Ви обманули мене (відео)

За його словами, між самими футболістами та між гравцями й тренерським штабом відбулася серйозна розмова. Зокрема, футболісти висловили претензії, що вони не розуміють, як готуються до поєдинків, що від них вимагає тренер.

Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко змінив вимоги, які були при попередньому наставнику Олександру Хацкевичу. За інформацією Циганика, зараз у "Динамо" триває робота над фізичною підготовкою гравців.

Циганик інформує, що футболісти з тренером не можуть знайти спільної думки, що потрібно робити на футбольному полі. Багато гравців начебто незадоволені грою, яку будує Михайличенко.

На цей момент "Динамо" зіграло 5 матчів у чемпіонаті України (2 перемоги, 2 нічиї та одна поразка). З вісьмома очками кияни на 5-й позиції.