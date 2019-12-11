У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео

У чемпіонаті Румунії п’ятеро гравців "Університати Крайови" вибігли з м’ячем на порожні ворота "Ботошані".

Поступаючись з рахунком 1:2, гості подавали кутовий, на який прибіг й їхній голкіпер. Але після втрати м'яча суперниками відразу п'ять гравців "Університаті" втекли до порожніх воріт суперника.

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Забити гол судилося Богдану Ватаєлу, який закріпив перевагу господарів і встановив остаточні результат 3:1.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B — Emanuel Roşu (@Emishor) 5 декабря 2019 г.

Спорт24 писав, що вражаючий камбек "Тоттенхема" у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:2) міг і не відбутися без участі хлопчика, який подає м'ячі (болбой). Під час одного з ігрових епізодів, болбой швидко повернув м'яч гравцям "шпор", аби ті ввели його до гри.