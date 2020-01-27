У "Шахтаря" несподівано змінився капітан – заміна Тайсону

Новим капітаном донецького "Шахтаря" став багаторічний голкіпер "гірників" Андрій Пятов. Таке рішення прийняв наставник команди Луїш Каштру.

Раніше команду на поле виводив Тайсон, але в матчах тренувального збору в Туреччині капітанську пов'язку "Шахтаря" одягав Пятов. Сам Тайсон був на полі, але без капітанської пов'язки.

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Голкіпер Андрій П'ятов розповів журналістам: "Кожен тренер привносить щось своє нове. Для містера Каштру це перші зимові збори. Зараз він відчує, що це таке. Він сам вчиться, і ми теж".

На зборах в Туреччині "Шахтар" вже обіграв польський "Лех" (1:0) і зіграв внічию з сербською "Войводіною" (1:1).

Нагадаємо, наприкінці 2019 року навколо Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів. Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо". Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни. Сам матч переривали через расистські вигуки з трибун в бік футболіста, він зі сльозами на очах покидав поле. Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал .

До слова: Відео расистського скандалу та червоної картки Тайсона у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Вже після цього в передостанньому матчі чемпіонату України проти "Олімпіка" Тайсон отримав жовту картку в компенсований арбітром час через те, що відкинув м'яч. Це попередження для гравця стало четвертим у сезоні, тож футболіст пропускав наступний матч в УПЛ – важливу гру проти "Зорі". Через це він отримав порцію критики від іншого гравця "Шахтаря" Тараса Степаненка . Однак сам Тайсон не промовчав і відповів на це.