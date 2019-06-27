У "Шальке" підтвердили перехід Коноплянки

Українець Євген Коноплянка таки покине німецький "Шальке" в літнє міжсезоння. Гельзенкірхенський клуб вирішив відпустити українця та деяких інших футболістів.

Журналіст Sky Sport Deutschland Дірк Шларманн повідомляє, що спортивний директор "кобальтових" Йохен Шнайдер підтвердив, що Коноплянка покине клуб.

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За його інформацією, Євген вже займається пошуками нової команди.

Крім Коноплянки, "Шальке" цього літа також покинуть захисник Хамза Мендільо й півзахисник Набіль Бенталеб.

Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку 2017 року із "Севільї" за 12,5 мільйонів євро. У минулому сезоні 29-річний вінгер взяв участь у 21 матчі команди у всіх турнірах, забивши 1 гол і зробивши 2 результативні передачі.

Наразі претендентами на Коноплянку називають турецькі клуби. За інформацією ЗМІ, Євген може перейти в стамбульський "Фенербахче". Спортивний директор турків Дамьєн Комоллі начебто вже вилетів до Німеччини домовлятися про перехід.