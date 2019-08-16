У штаб нового тренера "Динамо" не увійде член команди Хацкевича, якого не звільнили

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Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко / Фото з відкритих джерел

Іспанський фахівець Вісенте Гомес, швидше за все, не приєднається до тренерського штабу Олексія Михайличенка, який очолив "Динамо". Гомес, який входив до команди Олександра Хацкевича, виконувати іншу роль у клубі.

Як повідомляє FC Dynamo Nation, президент "Динамо" Ігор Суркіс дав можливість Михайличенку сформувати свій штаб.

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Новий керманич "біло-синіх" не планує включати Гомеса у свою команду. Однак FC Dynamo Nation інформує, що іспанець залишиться працювати в структурі клубу.

До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Також помічником головного тренера киян буде Михайло Михайлов (тренер воротарів).

Вісенте Гомес не був звільнений разом з іншими членами тренерського штабу Олександра Хацкевича. Серед помічників Хацкевича були Максим Шацьких та Олег Лужний.

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На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

Олексій Олександрович вже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Михайличенко свого часу був звільнений з посади головного тренера "Динамо", оскільки програв у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Трабзонспору". З новим тренером Йожефом Сабо кияни здолали турецький клуб.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич Динамо Новини Спорту
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