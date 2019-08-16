У штаб нового тренера "Динамо" не увійде член команди Хацкевича, якого не звільнили

Іспанський фахівець Вісенте Гомес, швидше за все, не приєднається до тренерського штабу Олексія Михайличенка, який очолив "Динамо". Гомес, який входив до команди Олександра Хацкевича, виконувати іншу роль у клубі.

Як повідомляє FC Dynamo Nation, президент "Динамо" Ігор Суркіс дав можливість Михайличенку сформувати свій штаб.

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Новий керманич "біло-синіх" не планує включати Гомеса у свою команду. Однак FC Dynamo Nation інформує, що іспанець залишиться працювати в структурі клубу.

До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Також помічником головного тренера киян буде Михайло Михайлов (тренер воротарів).

Вісенте Гомес не був звільнений разом з іншими членами тренерського штабу Олександра Хацкевича. Серед помічників Хацкевича були Максим Шацьких та Олег Лужний.

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На тренерському містку Олексій Михайличенко змінив Олександра Хацкевича, який втретє поспіль не зміг вивести "Динамо" у Лігу чемпіонів. Кияни за сумою двох матчів програли "Брюгге".

Олексій Олександрович вже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Михайличенко свого часу був звільнений з посади головного тренера "Динамо", оскільки програв у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів "Трабзонспору". З новим тренером Йожефом Сабо кияни здолали турецький клуб.