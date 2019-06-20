У справі про загибель футболіста Еміліано Сали з'явився підозрюваний
У справі про загибель в авіакатастрофі аргентинського футболіста "Кардіффа" Еміліано Сали з'явився підозрюваний. Поліція графства Дорсет на південному заході Англії, яка розслідує справу, затримала британця за підозрою в заподіянні смерті з необережності.
Представник поліції Дорсета сказав, що 64-річний чоловік з Північного Йоркшира був затриманий, а потім звільнений. Його ім'я не називається, він співпрацює зі слідством, повідомляє BBC.
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За даними поліції, чоловік підозрюється у скоєнні протиправних дій, що призвели до заподіяння смерті з необережності.
У поліції уточнили, що сім'ї загиблих під час катастрофи літака були поставлені до відома про затримання підозрюваного.
Що сталося з Еміліано Салою?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Салою. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Салу та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сали.