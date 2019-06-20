У справі про загибель футболіста Еміліано Сали з'явився підозрюваний

У справі про загибель в авіакатастрофі аргентинського футболіста "Кардіффа" Еміліано Сали з'явився підозрюваний. Поліція графства Дорсет на південному заході Англії, яка розслідує справу, затримала британця за підозрою в заподіянні смерті з необережності.

Представник поліції Дорсета сказав, що 64-річний чоловік з Північного Йоркшира був затриманий, а потім звільнений. Його ім'я не називається, він співпрацює зі слідством, повідомляє BBC.

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За даними поліції, чоловік підозрюється у скоєнні протиправних дій, що призвели до заподіяння смерті з необережності.

У поліції уточнили, що сім'ї загиблих під час катастрофи літака були поставлені до відома про затримання підозрюваного.

Що сталося з Еміліано Салою?

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