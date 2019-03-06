У США хокеїсти влаштували масову бійку під час благодійного матчу: відео

У США благодійний матч команд університетів Клемсона й Південної Кароліни запам'ятався неігровим епізодом.

Зустріч, яка відбулася 4-го березня, була присвячена збору коштів для хворого на рак.

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Незважаючи на товариський характер поєдинку, всередині третього періоду на льоду спалахнула масова бійка.

Нападник Південної Кароліни Кемерон Мекка отримав сильний удар у спину від хокеїста Клемсона, що спровокувало ефект доміно й призвело до повномасштабної бійки.

Even a charity game can’t stop two rivals from going at each other #cawlidgehockey pic.twitter.com/lArGvTw8WD — SCAR Club Hockey (@CockHockey) 3 березня 2019 р.

Перемогу в грі здобула команда університету Південної Кароліни (5:4 Б).

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