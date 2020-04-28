У США талановитого баскетболіста звинувачують у вбивстві: гравець вже у в'язниці

Перспективний баскетболіст університетської команди "Тулейн" Тешон Гайтауер виставив свою кандидатуру на драфт НБА 2020 року. Однак захиснику навряд чи вдасться найближчим часом потрапити в НБА, оскільки його звинувачують у вбивстві.

Як повідомляє TalkBasket, злочин було скоєно 8 квітня в окрузі Генрі, штат Джорджія (США).

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Вогнепальне поранення отримав 24-річний Деванте Ентоні Лонг. Чоловік пізніше помер у лікарні.

Гайтауер був узятий під варту 25 квітня і поміщений у в'язницю без можливості виходу під заставу.

Він один з шести осіб, які перебувають під слідством, інформує ESPN.

Tulane guard Teshaun Hightower has been dismissed from the school's basketball program after he was arrested and charged with murder https://t.co/hqZpQtmRMQ — Sports Illustrated (@SInow) April 26, 2020

Баскетболіст, який 18 квітня виставив свою кандидатуру на драфт 2020, звинувачується у скоєнні тяжкого злочину, нападі при обтяжуючих обставинах, володінні вогнепальною зброєю під час вчинення тяжкого злочину і побитті.

"Тулейн" вже оголосив, що Гайтауер відрахований з команди.

Тешон в останньому сезоні на студентському рівні в середньому за гру набирав по 15,9 очка, 4,6 підбирання і 2,4 передачі.

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