У "Вест Хемі" розповіли, що станеться, коли Ярмоленко набере свою найкращу форму

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Офіційний сайт "Вест Хема" проаналізував гру Андрія Ярмоленка після довготривалої перерви, пов'язаної з травмою ахілла.

Спорт 24 писав, що Ярмоленко відзначився забитим голом у другому поспіль поєдинку англійської Прем'єр-ліги.

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Видатний нещодавній внесок Андрія Ярмоленка не повинен дивувати нікого, хто стежив за кар'єрою українця. Не робіть помилки, наш сьомий номер – топ-гравець. Це людина, чия ліва нога є однією з найбільш убивчих в світовому футболі, оскільки вболівальники "Вест Хема" і суперники клубу із запізненням виявляють це.

Андрій Ярмоленко в хорошій формі, але поки не в найкращій. Коли він поверне її, захисники Прем'єр-ліги повинні будуть хвилюватися,
– йдеться на офіційному сайті "Вест Хема".

Всього в поточному сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 6 матчів, відзначившись у них 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, у минулому турі Ярмоленко забив у ворота "Манчестер Юнайтед", а його команда перемогла 2:0.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
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