У Всесвітній боксерській асоціації заявили, що Кличко не отримував посади

У Всесвітній боксерській організації WBA спростовують інформацію про те, що легендарний український боксер Володимир Кличко отримав престижну посаду.

За попередньою інформацією, Володимир Кличко отримав посаду радника президента WBA Жілберто Мендоси.

Читайте також: Володимир Кличко пропонує Порошенку й Зеленському здати аналізи у WADA, він вже відправив запит

Окрім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес – головний юрисконсульт, Франциско Пінья– фінансист, Джозеф Естуанік – відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який став юридичним радником.

Однак vRINGe спростовує інформацію про призначення Кличка радником Мендоси.

Минулого тижня президент організації призначив нову раду правління. Можливо, саме у зв'язку з цим і виникла плутанина щодо ролі Володимира Кличка. Ми хотіли б уточнити, що Кличко – вірний друг нашої організації, але він не директор, що не радник, не співробітник WBA,

– заявили у WBA.

Кличко поки не коментував інформацію про його призначення у WBA.

Що таке WBA?Всесвітня боксерська організація (WBA) була створена в 1962 році на основі національної боксерської асоціації США, її офіс зареєстрований в Панамі. Мендоса очолює цю організацію з 1982 року. Це найстаріша міжнародна асоціація професійного боксу. Щомісяця вона оновлює рейтинг найсильніших боксерів світу в 17-ти вагових категоріях.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram