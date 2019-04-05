У Всесвітній боксерській асоціації заявили, що Кличко не отримував посади

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / facebook.com/KlitschkoOfficial

У Всесвітній боксерській організації WBA спростовують інформацію про те, що легендарний український боксер Володимир Кличко отримав престижну посаду.

За попередньою інформацією, Володимир Кличко отримав посаду радника президента WBA Жілберто Мендоси.

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Окрім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес – головний юрисконсульт, Франциско Пінья– фінансист, Джозеф Естуанік – відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який став юридичним радником.

Однак vRINGe спростовує інформацію про призначення Кличка радником Мендоси.

Минулого тижня президент організації призначив нову раду правління. Можливо, саме у зв'язку з цим і виникла плутанина щодо ролі Володимира Кличка. Ми хотіли б уточнити, що Кличко – вірний друг нашої організації, але він не директор, що не радник, не співробітник WBA,
– заявили у WBA.

Кличко поки не коментував інформацію про його призначення у WBA.

Що таке WBA?Всесвітня боксерська організація (WBA) була створена в 1962 році на основі національної боксерської асоціації США, її офіс зареєстрований в Панамі. Мендоса очолює цю організацію з 1982 року. Це найстаріша міжнародна асоціація професійного боксу. Щомісяця вона оновлює рейтинг найсильніших боксерів світу в 17-ти вагових категоріях.

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Теги: Спорт Бокс Володимир Кличко Новини Спорту
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