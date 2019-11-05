У WBO заявили, що Альварес хоче зберегти титул після яскравої перемоги над Ковальовим

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Сауль Альварес
Сауль Альварес / twitter.com/UFC21

Мексиканський боксер Сауль Альварес хоче зберегти титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі. Про це заявив президент організації Франциско Валькарсель.

Альварес завоював титул у ніч на неділю, 3 листопада. Мексиканець нокаутував росіянина Сергія Ковальова в 11-му раунді.

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Видання BoxingScene, посилаючись на слова одного з членів команди Альвареса, після бою повідомило, що Канело повернеться у середню вагу. Відтак, мексиканець начебто залишить титул WBO вакантним.

"Альварес хоче зберегти пояс WBO в напівважкій вазі", – переконує Валькарсель, повідомляють РИА Новости.

Як відомо, Сауль Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та журналу The Ring у середній вазі.

Восени Канело втратив титул IBF, оскільки не домовився про бій з українцем Сергієм Дерев'янченком. Згодом титул у бою проти Сергія виграв казахстанець Геннадій Головкін.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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