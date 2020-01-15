У задимленій від пожеж Австралії дихається легше, ніж у Китаї, – українець Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував перемогу над словенцем Блаженом Ролою в матчі першого раунду кваліфікації Australian Open.

Перша ракетка України здолав словенця Ролу з рахунком 7:6, 6:4. Стаховський зробив один брейк і допустив на своїй подачі тільки один брейк-поінт.

До слова: Відомі спортсмени жертвують гроші постраждалим від пожеж в Австралії

Чи заважає мені якість повітря через пожежі? Особисто мені – не заважає. Ми вийшли розминатися о першій годині дня і так, з'явилося незвичне відчуття, що видимість – не зовсім кришталева. Раніше ми такого ніколи не спостерігали в Мельбурні. Подібна картинка в Китаї – в Пекіні і Шанхаї. Там ми в таких умовах граємо кожен день.



Загалом, мені дихалося нормально. Швидше, зайві питання виникають на рівні психології. Думаєш, ось дим, зараз щось трапиться, легені почнуть хворіти... За фактом – нічого. Ми провели на корті годину і 42 хвилини, причому в досить фізичному матчі, але я нічого аномального не відчував,

– сказав Стаховський.

Спорт24 писав, що забруднення повітря через лісові пожежі, які не стихають в Австралії, ставлять під загрозу проведення Australian Open у 2020 році.

Через вітер в східній частині Вікторії і Нового Південного Уельсу в Мельбурні з'явився дим, а якість повітря в центрі було визнано владою дуже поганою.