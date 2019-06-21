У "Зорі" прокоментували трансфер лідера команди в "Динамо"

Футболіст "Зорі" Олександр Караваєв може покинути луганський клуб вже цього літа. ЗМІ пов'язують гравця з бельгійським "Генком" та київським "Динамо".

Спершу з'явилася інформація, що в послугах футболіста збірної України зацікавлений "Генк". Згодом сам Караваєв спростував цю інформацію, заявивши, що ніяких пропозицій не отримував.

Дивіться також: Футболіст "Динамо" віддав розкішну гольову передачу на чемпіонаті Європи: відео

Після цього у ЗМІ з'явилися чутки про те, що за Караваєвим стежить київське "Динамо". Однак генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов спростовує інформацію.

Кожен сезон до "Зорі", яка виступає шість років у єврокубках, до її гравців є інтерес, є багато чуток. Поки конкретної пропозиції від "Динамо" не надходило. Є пропозиції по декількох футболістах "Зорі" від закордонних клубів. Про них знає тренер і керівництво,

– цитує Рафаїлова Tribuna.com.

Окрім того, за словами гендиректора, "Зоря" відкрита до пропозицій, якщо вони будуть відповідати вимогам клубу.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за "Зорю" у всіх турнірах 38 матчів, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, його вартість складає 2,5 мільйона євро. Контракт 27-річно гравця з луганцями чинний до літа 2020 року.

Також останнім часом Караваєв успішно виступає за збірну України. Олександр провів за "синьо-жовтих" 22 матчів, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.