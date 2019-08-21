УАФ назвала наступний матч УПЛ, в якому буде працювати система VAR

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На матчі "Колос" – "Ворскла" буде працювати VAR
На матчі "Колос" – "Ворскла" буде працювати VAR / Фото з відкритих джерел

В рамках 5-го туру в українській Прем'єр-лізі VAR протестують в Києві на матчі "Колос" – "Ворскла".

Головним суддею VAR буде Євген Арановський, допомагати йому буде Андрій Скрипка, а в якості спостерігача виступить Віктор Дердо.

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Головним же арбітром в полі буде Катерина Монзуль з помічниками Зауром Курбановим і Дмитром Козорєзовим.

Раніше система VAR також працювала в офлайн-режимі на іншому київському матчі "Колоса" – проти "Маріуполя" в першому турі (2:1 на користь номінальних господарів).

Нагадаємо, що УАФ тестує систему VAR в кожному турі чемпіонату України з футболу. У липні повідомлялося, що в онлайн-режимі VAR запрацює в українському чемпіонаті з другої частини сезону Прем'єр-ліги.

Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).

Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.

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Теги: Футбол Спорт ФК Колос ФК Ворскла УПЛ
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