УАФ створить збірну України з кіберфутболу

Україна візьме участь у відборі до чемпіонату Європи з кіберфутболу, фінальна частина якого пройде під час чемпіонату Європи з футболу 2020 року в Лондоні.

Склад національної команди буде сформовано за результатами всеукраїнського відбору. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відбір пройде під егідою УАФ і за підтримки УЄФА і Konami (видавця футбольного симулятора Pro Evolution Soccer) в кінці цього року. За його підсумками будуть обрані два найкращі гравці, які представлять Україну у відборі до Євро-2020 навесні наступного року.

Зазначимо, що національний відбір стартує в листопаді 2019 року. Деталі турніру будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, що днями Konami і УЄФА оголосили про співпрацю. У PES 2020 будуть представлені всі європейські збірні, їх офіційна екіпірування й стадіони, на яких буде розгортатися чемпіонат Європи.

Всесвітній реліз гри eFootball Pro Evolution Soccer 2020 відбудеться 10 вересня.