УАФ створить збірну України з кіберфутболу

104 Читать новость на русском
УАФ створить збірну України з кіберфутболу
УАФ створить збірну України з кіберфутболу

Україна візьме участь у відборі до чемпіонату Європи з кіберфутболу, фінальна частина якого пройде під час чемпіонату Європи з футболу 2020 року в Лондоні.

Склад національної команди буде сформовано за результатами всеукраїнського відбору. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також: Історія гри Pro Evolution Soccer: як змінювався один із найвідоміших футбольних симуляторів

Відбір пройде під егідою УАФ і за підтримки УЄФА і Konami (видавця футбольного симулятора Pro Evolution Soccer) в кінці цього року. За його підсумками будуть обрані два найкращі гравці, які представлять Україну у відборі до Євро-2020 навесні наступного року.

Зазначимо, що національний відбір стартує в листопаді 2019 року. Деталі турніру будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, що днями Konami і УЄФА оголосили про співпрацю. У PES 2020 будуть представлені всі європейські збірні, їх офіційна екіпірування й стадіони, на яких буде розгортатися чемпіонат Європи.

Всесвітній реліз гри eFootball Pro Evolution Soccer 2020 відбудеться 10 вересня.

blog_ava
Топ-6 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
сьогодні
5105
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
сьогодні 14:10 Світоліна і Монфіс побували на вечірці в Нью-Йорку та зіграли у віртуальний теніс: відео
150
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13051
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8112
Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку: відео
сьогодні 12:23 Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку: відео
1036
Мілевський показав, як відпочиває його команда з Бреста: фото
сьогодні 11:45 Мілевський показав, як відпочиває його команда з Бреста: фото
265
Новини
Більше новин
Залиште відгук