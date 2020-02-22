Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBC

Чемпіон світу за версію WBC Деонтей Уайлдер проведе захист поясу проти британця Тайсона Ф'юрі. Один з найголовніших боїв не тільки 2020 року, але й десятиріччя відбудеться у США 22 лютого. Анонс реваншу Уалйдер – Ф'юрі – читайте далі в матеріалі.

Уайлдер – Ф’юрі. Головне

Що: реванш за титул WBC у суперважкій вазі (хевівейт)

Де: Лас-Вегас, Невада, США – MGM Grand Garden Arena

Коли: ніч із суботи на неділю 23-го лютого, приблизно 06:30 за київським часом

Трансляція: платформа Megogo

До теми: Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

Перший бій

Перша зустріч боксерів на ринзі відбулася 1-го грудня 2018 року й закінчилася несподіваною нічиєю.

Дебют бою пройшов за переваги Ф'юрі: британець легко перегравав чемпіона завдяки швидкості і викидав набагато більше ударів. Натомість Уайлдер помітно був заряджений на одне влучне попадання.

У дев'ятому раунді Ф'юрі пропустив удар справа і опинився в нокдауні, але швидко підвівся. У наступні два раунди американець не розвинув успіх.

На початку 12-ї трихвилинки Уайлдер відправив Ф'юрі у глибокий нокдаун комбінацією правий прямий-лівий боковий. Ф'юрі дивом встиг підвестися на останній секунді відліку і протримався до фінального гонгу.

Що цікаво, після бою знайшлися ті, хто звинуватив суддю в надто довгому веденні відліку.

Як би там не було, за підсумками 12 раундів роздільним суддівським рішенням була присуджена нічия – 115: 111, 110: 114, 113:113.

Форма боксерів

Після очної зустрічі боксери провели по два проміжні поєдинки. Британець зустрівся з невідомим Томом Шварцом та Отто Валліним.

Якщо зі Шварцом Тайсон не мав проблем, то в поєдинку з Валліним "відскочив". Майже увесь бій Ф’юрі довелося битися з жахливим розсіченням, яке не сумісне зі здоровим глуздом.



Розсічення Ф'юрі у бою з Отто Валліним / Фото: AFP

Швидше за все, на суддів тиснув авторитет Ф’юрі, який не дозволив зупинити бій, щоб уберегти Тайсона від фатальних наслідків.

На щастя, для Тайсона, шведський боксер не скористався вразливістю британця. Ф’юрі завдяки клінчам та обережному боксу виснажив Отто й переміг рішенням суддів.

Як би там не було, але Валлін довів, що Ф’юрі вразливий. З іншого боку, ніхто не знає про рівень мотивації Тайсоно та те, що творилося у його голові на момент поєдинку. Британець справжній боксер настрою.

Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.

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Якщо в поєдинку з Брізілом все було очевидно, то зустріч з Ортісом складалася для Деонтея не найкращим чином.

Уайлдер програвав по очках і врятував бій у сьомому раунді завдяки яскравому нокауту, який визнано найкращим у 2019 році.

Про форму боксерів складно говорити до поєдинку, оскільки всі відповіді на запитання дасть сам бій. Єдине, що слід зазначити, Ф’юрі скинув декілька кілограмів і виглядає стрункішим, аніж зазвичай.

Чи буде трилогія

Знову ж таки, все буде залежати від реваншу. По-перше, який прибуток принесе бій та, яку глядацьку аудиторію він збере.

Очевидно, що після поразки Ф’юрі третій поєдинок буде цікавий для Тайсона. Але це також буде залежати від того, чи Уайлдер нокаутує його, чи переможе рішенням суддів.

Яскравий приклад реванш між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом. Британець спокійно повернув собі титули й ніхто не говорить про третій бій між боксерами.

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Разом з тим, на титул Уайлдера є інші офіційні претенденти (привіт від Ділліана Уайта). Ф’юрі доведеться довго чекати третій шанс, якщо Уайлдер збереже пояс.

Що ж буде, якщо Ф’юрі здобуде перемогу? Очевидно, що третій бій і це, швидше за все, прописано в контракті.

Та всі ми знаємо, як важко добитися реваншу від Ф’юрі. Цей досвід українські вболівальники пережили на прикладі Володимира Кличка.

Тайсон готовий викинути пояс, завдати собі травми та навіть бути спійманим на вживанні кокаїну. Що для Кличка колись, що для Уайлдера, можливо, у майбутньому – реванш з Тайсоном це справа честі. Але Ф’юрі має на це все свій аргумент. Не даремно він "Циганський король"!

Український слід і Джошуа

Олександр Усик, який найближчим часом повинен зустрітися з Дереком Чісорою, заявляв, що в його планах здобуття титулу WBC.

Для українця це довгострокова перспектива, адже поки він офіційний претендент тільки на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

Як показує практика, отримати бій за титул вкрай складно, навіть якщо ти офіційний претендент. Зокрема, Джошуа віддав перевагу Кубрату Пулєву, проти якого влітку захищатиме пояс IBF.

Тому в поєдинку з Чісорою українець повинен заявив про себе в суперважкому дивізіоні.

Бій Усик – Ф’юрі вболівальники, мабуть, не дочекаються. Як мінімум, Тайсон заявляв, що не планує битися з Усиком через малі габарити українця та потенційний гонорар за зустріч з ним.

Натомість зустріч Олександра з Деонтеєм – найбільш ймовірна. Уайлдер – ідеальний суперник для Усика з точки зору ваги та зросту Деонтея. Різниця між українцем та американцем не така разюча.

Водночас Ентоні Джошуа бажає зустрітися з переможцем реваншу Уайлдер – Ф’юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Чи зможе Ентоні фізично утримувати титули різних організацій – складне питання. Зокрема, після бою з Пулєвим британець повинен зустрітися з претендентом на пояс WBO Усиком.

Кожна з організацій (WBO, WBA, IBF, WBC) має своє бачення щодо титульних боїв. Тому промоутерам боксерів банально потрібно вміти домовлятися з кожною. Чи реально це у хевівейті? Складно сказати…

Про що говорили боксери

Перед поєдинком боксери робили звичні для їхнього реноме меседжі. Обидва переконувала у своїй перемозі та ображали суперників. Словом, нічого нового.

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Водночас боксери зробили важкі заяви щодо суїцидів. Для чого це перед поєдинком? Навряд чи таким чином вони хотіли додати драми зустрічі…

Першим про спробу скоїти суїцид розповів Уайлдер. Він зізнався, що в 19 і 20 років у нього було багато труднощів у житті.

"Пістолет лежав у мене на колінах, і я дійсно думав про самогубство. Якщо звести рахунки з життям, то тобі більше ні про що не потрібно хвилюватися. Тебе перестануть тривожити речі, які відбуваються у твоєму житті", – розповів Деонтей.

Натомість Ф'юрі не вказав, коли мав намір накласти на себе руки. Тайсон планував на автомобілі врізатися у міст.

Якось я прокинувся і подумав, що сьогодні я покінчу з усім. Я пішов на міст. Я хотів на дуже великій швидкості врізатися у нього. У мене просто не було більше мотивів, щоб жити. Перед тим, як зробити це, я почув голос. Він сказав: "Не роби цього, ти зруйнуєш життя своєї сім'ї". Я тут же розгорнув автомобіль,

– зізнався британець.

Тайсон заявив, що після того випадку подумав, що повинен якнайшвидше повернутися до нормального життя.

Прогноз