Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі проведуть другий бій за звання чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. Цього разу – 22 лютого 2020 року. Букмекери оцінили шанси кожного з боксерів.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: очікування

Це той бій, в якому немає очевидного фаворита. А тривати він може як всі 12 раундів, так і закінчитися достроковою перемогою.

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Уайлдер та Ф'юрі вже зустрілися в рингу. Було це 1 грудня 2018 року. Тоді британець перемагав по очках свого суперника, але Деонтей двічі відправив "Циганського короля" в нокдаун. Тож у підсумку була зафіксована нічия, і чемпіонський пояс у важкій вазі за версією WBC залишився в американця.

Навряд чи нас очікують кардинальні зміни в поведінці боксерів на ринзі. Ф'юрі і надалі намагатиметься зробити все, щоб його супернику було незручно і перемогти за очками. Уайлдер же продовжить покладатися на свій нокаутуючий удар.

Прогноз букмекерів

Експерти з PariMatch з незначним відривом віддають перевагу Уайлдеру – 1,85 на його перемогу. На те, що Ф'юрі відбере в нього чемпіонський пояс – 1,95. Друга нічия у протистоянні малоймовірна – 18,0.

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Щодо дострокової перемоги, то 2,25 на Уайлдера та 6,0 на Ф'юрі. Натомість перемога по очках – 2,75 на Ф'юрі та 12,0 на Уайлдера.

При цьому експерти очікують, що бій триватиме як мінімум 9 раундів ("тотал бою більше 9,5" – 1,67). Що бій триватиме менше (тотал бою менше 9,5) – 2,10.

В Уайлдера найбільше шансів перемогти в 5, 6 чи 7 раунді – коефіцієнт 15,0 на це. Дострокова перемога Ф'юрі менш ймовірна – найнижчий коефіцієнт 41,0 на те, що британець переможе в одному з цих раундів – 4, 5, 6, 7, 8 чи 9.

Щодо перемоги, то в Деонтея найбільше шансів закінчити бій технічним нокаутом – 2,90. Нокаутом – 3,70. Одноголосним рішенням суддів – 12,0, роздільним рішенням – 26,0. Більшість голосів – аж 34,0.

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Натомість у Ф'юрі якраз найбільше шансів у одноголосному рішенні – 3,00 на перемогу британця в такий спосіб. Технічний нокаут – 6,50, а нокаут – 10,0. Роздільне рішення – 9,0.