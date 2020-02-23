Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC

У Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Деонтей Уайлдер втратив пояс, програвши Тайсону Ф'юрі технічним нокаутом.

Дебютний раунд Тайсон провів агресивно, працюючи першим номером. Британець провів декілька хороших атак, приголомшивши Деонтея потужними ударами. На обличчі американця читався шок!

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У другій 3-хвилинці Уайлдер прокинувся, провівши потужну атаку: Деонтей пробив правий прямий. До кінця раунду Ф'юрі вирівняв ситуацію.

На старті третього раунду Тайсон провів відмінну атаку і Деонтея врятував тільки клінч. За 33 секунди до кінця раунду Уайлдер побував у нокдауні. Тайсон різко пробив зправа майже в потилицю і американець опинився на канвасі.

Наприкінці раунду Ф'юрі побіг добивати Деонтея і той знову впав, однак цього разу нокдауну не було. У наступному раунді Тайсон продовжив агресивно працювати, викидаючи різні удари – по тулубу та обличчю.

У 4-й трихвилинці Деонтей почав помітно триматися за праву руку, що було схожим на травму зап'ястя.

На старті 5-го раунду від Ф'юрі пройшла прекрасна "двійка", після якої Деонтей пішов у клінч. У середині трихвилинки Тайсон знову відправив суперника в нокдаун ударом по печінці.

Наприкінці раунду суддя зняв очко з Тайсона, мабуть, через атаку головою. Та для Уайлдера це не мало значення. Титул вислизав з рук чемпіона.

Екватор поєдинку також минув за повного домінування претендента. Ф'юрі ідеально працював "по поверхах" і Уайлдер не мав що протиставити – чемпіон ледь стояв на ногах та стікав кров'ю.

У сьомому раунді Тайсон затиснув Деонтея у куті, бомбардуючи потужними ударами. Рефері прийняв рішення зупинити бій – технічний нокаут.

Тайсон Ф'юрі – новий чемпіон світу за версією WBC.