Уайлдер і Брізіл провели "вогняну" дуель поглядів: відео

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Дуель поглядів Уайлдер – Брізіл
Дуель поглядів Уайлдер – Брізіл / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) і його майбутній суперник Домінік Брізіл (20-1, 18 КО) провели вогняну дуель поглядів.

Під час дуелі Уайлдер неодноразово погрожував і ображав претендента. У свою чергу Брізіл був дуже спокійним і досить впевнено себе почував.

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До слова, бій Уайлдер – Брізіл відбудеться в ніч з 18-го на 19 травня на арені Barclays Center в Брукліні.

Уайлдер і Брізіл останні поєдинки провели у 2018 році. 22 грудня Брізіл в 9-му раунді нокаутував пуерториканця Карлоса Негрона. А трьома тижнями раніше Уайлдер і Тайсон Ф'юрі не змогли виявити сильнішого. Очікувалося, що найближчим часом боксери проведуть реванш, але повторний бій перенесли. Ф'юрі вирішив провести проміжний бій.

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Теги: Спорт Бокс
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