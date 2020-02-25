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Уайлдер прийняв жорстке рішення щодо тренера після поразки Ф'юрі

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Деонтей Уайлдер / GETTY IMAGES

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер звільнить свого тренера Марка Бреланда. Саме він викинув рушник у реванші проти Тайсона Ф'юрі, який означав кінець бою.

Як повідомляє Yahoo, саме викинутий рушник Бреланда і стане причиною його звільнення.

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Я засмучений Марком. Ми обговорювали таку ситуацію ще багато років тому. Я говорив своїй команді ніколи і ні за що не викидати рушник. Це не мій метод,
– сказав Уайлдер.

Також Уайлдер заявив, що причиною поразки став костюм, у якому він виходив у ринг. Він буцімто важив 18 кілограмів і негативно вплинув на ноги боксера.

Разом з тим, 34-річний Деонтей переконує, що третій бій з Тайсоном Ф'юрі відбудеться.

Не проти реваншу й британець Ф'юрі та його співпромоутер Боб Арум. У команді Уайлдера теж налаштовані на третій бій.

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  • Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого і завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
  • Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.
  • Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
  • Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер Спорт Бокс
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