Уайлдер пропонує Тайсону Ф'юрі відкупитися від реваншу: контракт на бій підписано

Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер пропонує Тайсону Ф'юрі відкупитися від матчу-реваншу. Повторний бій боксерів повинен відбутися 22 лютого.

Контракт на бій підписано

Уайлдер нагадав Тайсону про перший бій, в якому британець побував у важкому нокдауні, але зумів продовжити поєдинок. Як відомо, протистояння завершилося нічиєю.

Читайте також: Бій Уайлдер – Ф'юрі таки відбудеться: дата та подробиці поєдинку за титул WBC

Коли тебе так кидали, то після цього ти точно вже не хочеш повторення. Упав, очі закотилися, розпростертий на підлозі. Ти точно не захочеш знову так отримувати по обличчю і бачити своє тіло на настилі рингу. Ні дружина, ні брат, ні батько – ніхто з твоєї родини такого не захоче бачити. У цьому спорті забирають життя,

– цитує американця vRINGe.

На думку Деонтея, Тайсон уникає реваншу. Він заявив, що контракт вже підписаний, тому Ф'юрі уникне реваншу, якщо заплатить відступні.

Тому, знаєте, я можу зрозуміти, чому він тікає від реваншу. Нехай. Але при цьому він повинен пам'ятати, що підписав контракт, і за порушення домовленості будуть наслідки. Бій буде, якщо тільки він не відкупиться,

– резюмував Уайлдер.

Дивіться також: Тайсон Ф'юрі кинув виклик Уайлдеру: Чекаю тебе в лютому – відео

Тайсон – обов'язковий претендент на пояс WBC

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Деонтей Уайлдер захищатиме титул проти Тайсона Ф'юрі.

Точну дату й місце бою він не назвав. Сулейман назвав британця обов'язковим претендентом.

"Поєдинок володаря титулу Уайлдера проти Ф'юрі в лютому буде визнаний обов'язковим захистом 2020 року. Чемпіон WBC повинен буде провести наступний обов'язковий захист через рік", – сказав Сулейман у коментарі ютуб-канал Boxing Social.

До поєдинку з Ф'юрі Уайлдер проведе захист титулу проти Луїса Ортіса 23 листопада.