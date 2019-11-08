Уайлдер пропонує Тайсону Ф'юрі відкупитися від реваншу: контракт на бій підписано

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Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі
Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі / twitter.com/BoxingInsider

Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер пропонує Тайсону Ф'юрі відкупитися від матчу-реваншу. Повторний бій боксерів повинен відбутися 22 лютого.

Контракт на бій підписано

Уайлдер нагадав Тайсону про перший бій, в якому британець побував у важкому нокдауні, але зумів продовжити поєдинок. Як відомо, протистояння завершилося нічиєю.

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Коли тебе так кидали, то після цього ти точно вже не хочеш повторення. Упав, очі закотилися, розпростертий на підлозі. Ти точно не захочеш знову так отримувати по обличчю і бачити своє тіло на настилі рингу. Ні дружина, ні брат, ні батько – ніхто з твоєї родини такого не захоче бачити. У цьому спорті забирають життя,
– цитує американця vRINGe.

На думку Деонтея, Тайсон уникає реваншу. Він заявив, що контракт вже підписаний, тому Ф'юрі уникне реваншу, якщо заплатить відступні.

Тому, знаєте, я можу зрозуміти, чому він тікає від реваншу. Нехай. Але при цьому він повинен пам'ятати, що підписав контракт, і за порушення домовленості будуть наслідки. Бій буде, якщо тільки він не відкупиться,
– резюмував Уайлдер.

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Тайсон – обов'язковий претендент на пояс WBC

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що в лютому 2020 року Деонтей Уайлдер захищатиме титул проти Тайсона Ф'юрі.

Точну дату й місце бою він не назвав. Сулейман назвав британця обов'язковим претендентом.

"Поєдинок володаря титулу Уайлдера проти Ф'юрі в лютому буде визнаний обов'язковим захистом 2020 року. Чемпіон WBC повинен буде провести наступний обов'язковий захист через рік", – сказав Сулейман у коментарі ютуб-канал Boxing Social.

До поєдинку з Ф'юрі Уайлдер проведе захист титулу проти Луїса Ортіса 23 листопада.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер
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