Уайлдеру запропонували контракт на 50 мільйонів доларів за бій проти Усика або Кличка

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / Фото з відкритих джерел

Стрімінговая платформа DAZN запропонувала чемпіону світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО) контракт на два поєдинки.

Про це повідомляє Worldboxingnews.net.

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Чемпіону продемонстрували варіант з контрактом на 50 мільйонів доларів, які він повинен отримати за два найближчі бої. Серед можливих суперників: Діліан Уайт (25-1, 18 КО), Олександр Усик (16-0, 12 КО), Домінік Брізіл (20-1, 18 КО) і навіть завершивший кар'єру Володимир Кличко.

Якщо американець зможе здолати своїх суперників, то отримає шанс поборотися з Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), який володіє іншими поясами в суперважкій вазі.

Раніше стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. Також Кличко відновив тренування на тлі чуток про своє повернення в професійний бокс.

Спорт 24 повідомляв, що Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття за версією видання Sporting News.

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Теги: Спорт Олександр Усик Володимир Кличко Бокс
Джерело: 24 Канал
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