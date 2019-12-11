Уайту повернули титул WBC після допінгового скандалу, він проведе бій з Уайлдером або Ф'юрі

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Ділліан Уайт / Фото з відкритих джерел

WBC офіційно повернув титул тимчасового чемпіона в суперважкій вазі боксеру Ділліану Уайту.

Однак, британський суперважковаговик не зможе провести поєдинок за титул WBC до 2021 року.

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Влітку після бою з Оскаром Рівасом Уайт був дискваліфікований за вживання заборонених препаратів, проте зумів довести Британському антидопінговому агентству свою правоту.

Після доповіді агентства WBC повернув Уайту титул тимчасового чемпіона і зробив обов'язковим претендентом на чемпіонський бій проти Деонтея Уайлдера (нинішній володар поясу WBC) або Тайсона Ф'юрі (претендент).

Ці боксери повинні провести бій в лютому 2020 року, а той, хто виграє, повинен організувати обов'язковий захист проти Уайта до лютого 2021 року.

Уайт стоїть під першим номером у рейтингу WBC з жовтня 2017 року, але жодного разу не отримав шанс оскаржити титул.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Допінг
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