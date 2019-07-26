Учасницю Олімпійських ігор заарештували за транспортування 50 кілограм наркотиків

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Мадія Гафур
Мадія Гафур / Фото з відкритих джерел

Голландська легкоатлетка Мадія Гафур була затримана в Німеччині з 50 кілограмами наркотиків.

Гафур була арештована 18 червня. Наркотики були знайдені в багажнику її машини, коли вона намагалася перетнути кордон між Німеччиною і Голландією. Вартість знайдених наркотичних речовин оцінюється в 2 мільйони євро.

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Лише 18 липня стали відомі подробиці її арешту, а до цього правоохоронним органам не вдавалося ідентифікувати особистість легкоатлетки.

26-річна Мідія Гафур в складі збірної Нідерландів на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро виступала в естафеті 4 по 400 метрів.

На юніорському рівні скандальна легкоатлетка брала бронзу чемпіонату Європи 2011 року в Естонії, а також ставала чемпіонкою Нідерландів в бігу на 400 метрів.

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Теги: Спорт Олімпіада-2016 Наркотики Легка атлетика
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