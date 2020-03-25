Участь Росії на Олімпіаді-2021 вирішить суд, – президент МОК

Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що участь Росії на Олімпіаді-2021 буде вирушувати міжнародний суд CAS в Лозанні.

Раніше Росія через масштабне шахрайство з допінгом була відсторонена від великих спортивних турнірів, в тому числі Олімпіади-2020, де місцеві спортсмени могли виступати під нейтральним прапором і без гімну.

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Після перенесення Ігор на 2021 рік у держави з'являється час, щоб вирішити питання в Спортивному арбітражному суді, про що сказав президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Чи буде поширюватися відсторонення російських спортсменів на Ігри в Токіо після перенесення їх на рік? Це питання зараз знаходиться в юрисдикції CAS, вони будуть вирішувати. Не буду коментувати судовий процес", – сказав Бах.

Олімпійські ігри в Токіо перенесли . Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.

. Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року. При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.

Зберігатиметься і в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.

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