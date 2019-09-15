Участь Тайсона у матчі з "Манчестер Сіті" – під питанням, – лікар "Шахтаря"

Лікар "Шахтаря" Артур Глущенко прокоментував стан капітана "гірників" Тайсона після отриманої в матчі із "Зорею" (4:3) травми.

Спорт 24 писав, що у середині другого тайму матчу "Шахтар" – "Зоря" стався моторошний інцидент. Тайсону стало погано й лікарі терміново вибігли на поле. Гравець впав після звичайного поштовху від суперника, і його випадково вдарив коліном в голову Ісмаїлі. Бразилець не зміг продовжити гру й медики винесли його за межі поля на ношах.

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У Тайсона стан після струсу головного мозку стабільний. Його життю нічого не загрожує.



Зробили МРТ, за результатами якого більш серйозних пошкоджень не виявлено, але його участь в матчі з "Манчестер Сіті" – під питанням,

– сказав Глущенко в ефірі програми "Великий футбол".

Зазначимо, що "Шахтар" зумів здолати луганську "Зорю" з рахунком 4:3 . Вирішальний гол наприкінці поєдинку в Харкові забив Жуніор Мораес.

Стартовий матч групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться 18 вересня о 22:00.