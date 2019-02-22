Удар Еліни Світоліної став моментом дня на турнірі в Дубаї: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру серії Premier 5 в Дубаї і продовжує захист чемпіонського титулу.

Українка Світоліна стала автором удару дня після затяжного розіграшу в чвертьфіналі турніру в Дубаї проти іспанки Карли Суарес-Наварро.

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У півфіналі змагань Еліні протистоятиме 21-річна швейцарка Белінда Бенчіч, яка наразі посідає 45 місце у рейтингу WTA.

Спорт 24 писав, що українець Сергій Стаховський впевнено подолав друге коло турніру серії ATP у Марселі, Франція. Сергій виявився сильнішим господаря корту Грегуара Барера – 6:3, 6:4

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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