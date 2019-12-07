Удар Стаховського в стрибку увійшов в число найкращих розіграшів сезону: відео

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Сергій Стаховський / Фото з відкритих джерел

ATP Challenger Tour представив добірку найкращих розіграшів сезону, що завершився, серед яких удар українця Сергія Стаховського.

На турнірі в Тайбеї 33-річний українець показав фантастичну гру біля сітки, діставши в падінні обвідний удар австрійця Денніса Новака.

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На жаль, на загальному результаті це не відобразилося, перемогу святкував австрієць.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський
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