Удар Стаховського в стрибку увійшов в число найкращих розіграшів сезону: відео
ATP Challenger Tour представив добірку найкращих розіграшів сезону, що завершився, серед яких удар українця Сергія Стаховського.
На турнірі в Тайбеї 33-річний українець показав фантастичну гру біля сітки, діставши в падінні обвідний удар австрійця Денніса Новака.
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На жаль, на загальному результаті це не відобразилося, перемогу святкував австрієць.
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