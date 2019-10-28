Удар Світоліної став найкращим моментом ігрового дня на Підсумковому турнірі: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі. У першому матчі вона обіграла Кароліну Плішкову.

У другому сеті Світоліна відіграла "більше" на подачі Плішкової активною грою під сіткою. Саме цей момент у WTA і вибрали найкращим у перший ігровий день Підсумкового турніру.

.@ElinaSvitolina earns @WTAFinals Shot of the Day status for this brilliant battle at the net! pic.twitter.com/2hm6L7rnkO — WTA (@WTA) October 28, 2019

Та варто зазначити, що цей гейм Світоліна програла. Однак зуміла виграти сет загалом, а відтак і матч.

До слова: Світоліна і Плішкова зіграли рекордний тайбрейк в історії Підсумкового турніру

Варто додати, що на турнірі Світоліна ще зіграє проти Сімони Халеп та Б'янки Андреєску. У півфінал виходять по дві найкращі тенісистки з кожної групи.