Удар Світоліної став найкращим моментом ігрового дня на Підсумковому турнірі: відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому турнірі. У першому матчі вона обіграла Кароліну Плішкову.
У другому сеті Світоліна відіграла "більше" на подачі Плішкової активною грою під сіткою. Саме цей момент у WTA і вибрали найкращим у перший ігровий день Підсумкового турніру.
Та варто зазначити, що цей гейм Світоліна програла. Однак зуміла виграти сет загалом, а відтак і матч.
До слова: Світоліна і Плішкова зіграли рекордний тайбрейк в історії Підсумкового турніру
Варто додати, що на турнірі Світоліна ще зіграє проти Сімони Халеп та Б'янки Андреєску. У півфінал виходять по дві найкращі тенісистки з кожної групи.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі