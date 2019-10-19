УХЛ: "Дніпро" вирвав перемогу на виїзді у "Білого Барса"

20 Читать новость на русском
"Дніпро" вирвав перемогу на виїзді у "Білого Барса"
"Дніпро" вирвав перемогу на виїзді у "Білого Барса" / uhl.ua

19 жовтня у Білій Церкві "Білий Барс" приймав херсонський "Дніпро". У четвертому сезоні УХЛ Парі-Матч команди зустрічалися двічі, де "щуки" обігравали білоцерківців з відривом в одну шайбу. Третій поєдинок не став винятком і перетворився на справжній хокейний трилер.

Білий Барс – Дніпро 3:5 (0:0, 3:3, 0:2)

Читайте також: ХК "Донбас" стартував в Континентальному кубку з розгромної перемоги: відео

У першому періоді обидві команди активно грали попереду, але гостріше і небезпечніше виглядали господарі майданчика. І якби не надійна гра воротаря херсонців Олега Петрова, то як мінімум пару шайб могло побувати в його воротах.

Те, що не вдалося "білим кішкам" на початку матчу, у них вийшло в першій п'ятихвилинці другого періоду. Спочатку Сергій Бабинець, а потім і Владислав Кунцевич вивели білоцерківців вперед – 2:0.

Природно, такий сценарій гри не влаштовував підопічних Дмитра Підгурського, а точніше одного з лідерів команди Олександра Каракульку. В останній хвилини другого періоду нападник херсонців оформив хет-трик. У третій двадцятихвилинці він закинув ще дві шайби й таким чином оформив пента-трик.

У свою чергу, у "Білого Барса", третя шайба на рахунку Юрія Качана. Підсумок матчу – 3:5 і "Дніпро" зберігає другу сходинку в "регулярці", а "Білий Барс" залишається четвертим.

Білий Барс – Дніпро відеоогляд матчу

 

blog_ava
Суд продовжує обирати запобіжний захід Гладковському: фото
сьогодні
5510
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей ХК Дніпро ХК Білий Барс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Барселона" розбила "Ейбар" і вийшла у лідери Ла Ліги: результати та відео голів 9 туру
сьогодні 15:50 "Барселона" розбила "Ейбар" і вийшла у лідери Ла Ліги: результати та відео голів 9 туру
Ігор Саджениця 200
Гвоздик – Бетербієв: відео бою
сьогодні 07:40 Гвоздик – Бетербієв: відео бою
Юрій Семенюк 1077
"Айнтрахт" розгромив "Баєр" та загострив боротьбу за лідерство: результати 8 туру Бундесліги
сьогодні 10:06 "Айнтрахт" розгромив "Баєр" та загострив боротьбу за лідерство: результати 8 туру Бундесліги
Ігор Саджениця 125
Завдяки спорту я не зламався після травми, несумісної з життям, – пауерліфтер Павло Козак
18 жовтня 17:30 Завдяки спорту я не зламався після травми, несумісної з життям, – пауерліфтер Павло Козак
Станіслав Безушко 1131
А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
18 жовтня 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 1709
Новини
Більше новин
Залиште відгук