УХЛ: "Дніпро" вирвав перемогу на виїзді у "Білого Барса"

19 жовтня у Білій Церкві "Білий Барс" приймав херсонський "Дніпро". У четвертому сезоні УХЛ Парі-Матч команди зустрічалися двічі, де "щуки" обігравали білоцерківців з відривом в одну шайбу. Третій поєдинок не став винятком і перетворився на справжній хокейний трилер.

Білий Барс – Дніпро 3:5 (0:0, 3:3, 0:2)

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У першому періоді обидві команди активно грали попереду, але гостріше і небезпечніше виглядали господарі майданчика. І якби не надійна гра воротаря херсонців Олега Петрова, то як мінімум пару шайб могло побувати в його воротах.

Те, що не вдалося "білим кішкам" на початку матчу, у них вийшло в першій п'ятихвилинці другого періоду. Спочатку Сергій Бабинець, а потім і Владислав Кунцевич вивели білоцерківців вперед – 2:0.

Природно, такий сценарій гри не влаштовував підопічних Дмитра Підгурського, а точніше одного з лідерів команди Олександра Каракульку. В останній хвилини другого періоду нападник херсонців оформив хет-трик. У третій двадцятихвилинці він закинув ще дві шайби й таким чином оформив пента-трик.

У свою чергу, у "Білого Барса", третя шайба на рахунку Юрія Качана. Підсумок матчу – 3:5 і "Дніпро" зберігає другу сходинку в "регулярці", а "Білий Барс" залишається четвертим.

Білий Барс – Дніпро відеоогляд матчу