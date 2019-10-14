УХЛ: "Донбас" розтрощив "вовків", "Білий Барс" переміг "Динамо": відео

У неділю, 13-го жовтня, відбулися чергові матчі Української хокейної ліги – Парі-Матч. "Донбас" на виїзді розтрощив "Крижаних Вовків", а "Білий Барс" – харківське "Динамо"

Крижані Вовки – Донбас 0:7 (0:0, 0:4, 0:3)

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Інтрига та рівна боротьба в матчі протрималася рівно першу двадцятихвилинку. У "вовків", як мінімум, було 5 можливостей відкрити рахунок в матчі.

Переломний момент стався в другому періоді, коли за 5 стартових хвилин другої двадцятихвилинки дубль Віталія Ляльки та одна шайба від Вадима Мазура, повністю сплутали всі плани тренерського штабу киян. Ще одну шайбу у свій актив записав гравець донеччан Денис Мостовий.

Після такого холодного душу на самому початку, у "вовків" повністю зникли моменти.

Третій період пройшов у тому ж ключі, що і другий. Шайба від Євгена Нікифорова і дубль від Олександра Васильєва в результаті дали остаточний рахунок поєдинку – 0:7 на користь "Донбасу".

Крижані Вовки – Донбас відеоогляд матчу

Динамо Харків – Білий Барс 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

У Харкові відбулася зустріч "Динамо" й "Білого Барса". Команди витримали гольову паузу в першому періоді, а закинуті шайби почалися ближче до екватора матчу.

Втім, забивали тільки гості. Дубль оформив Шаманський та по шайбі закинули Лєсніков та Панченко. Що цікаво, команди набрали на двох 44 хвилини штрафу, але реалізувати більшість ніхто не зміг.

"Динамо" не може перемогти зі старту сезону, а "Білий Барс" продовжує погоню за лідерами турнірної таблиці.

Динамо Харків – Білий Барс відеоогляд матчу