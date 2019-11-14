Україна – Естонія: Кривцов несподівано не потрапив в заявку на матч

Стала відома заявка збірної України на товариський матч проти національної команди Естонії.

Із футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапив лише захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Повна заявка збірної України на матч з Естонією:

Воротарі: 1. Юрій Паньків. 12. Андрій Пятов. 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь. 3. Ігор Пластун. 6. Артем Шабанов. 16. Віталій Миколенко. 19. Сергій Болбат. 21. Олександр Караваєв. 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 4. Володимир Шепелєв. 5. Сергій Сидорчук. 7. Андрій Ярмоленко. 8. Мар’ян Швед. 10. Євген Коноплянка. 13. Дмитро Іванісеня. 14. Віталій Буяльський. 15. Віктор Циганков. 17. Євген Шахов. 18. Роман Безус. 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Бесєдін.

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Матч з Естонією відбудеться у четвер, 14 листопада в Запоріжжі. Початок гри на "Славутич-Арені" о 19:00.

Заключний матч відбору на Євро-2020 проти Сербії команда Андрія Шевченка проведе в неділю, 17 листопада. Україна достроково вийшла на чемпіонат Європи з першого місця в групі після перемоги над Португалією (2:1).