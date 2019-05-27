Україна – Катар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20
У понеділок, 27 травня, збірна України U-20 зіграє другий матч на чемпіонаті світу з футболу. Цього разу суперниками українців будуть однолітки з Катару. Онлайн-трансляція матчу – на Спорт24.
Початок матчу між збірними України та Катару – о 19:00. Транслюватиме матч UA:Перший. Гру також можна буде переглянути на Спорт 24.
Читайте також: Україна – Катар: прогноз букмекерів на матч чемпіонат світу U-20
Нагадаємо, збірна України у першому матчі перемогла США 2:1. Катар же зазнав розгромної поразки від Нігерії 4:0. У випадку перемоги українців у цьому матчі, вони забезпечать собі вихід в 1/8 фіналу.
Проти Нігерії збірна України зіграє у четвер, 30 травня.
Онлайн-трансляція матчу Україна – Катар на чемпіонаті світу з футболу U-20
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі