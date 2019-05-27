Україна – Катар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20

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Україна – Катар онлайн-трансляція
Україна – Катар онлайн-трансляція / fifa.com

У понеділок, 27 травня, збірна України U-20 зіграє другий матч на чемпіонаті світу з футболу. Цього разу суперниками українців будуть однолітки з Катару. Онлайн-трансляція матчу – на Спорт24.

Початок матчу між збірними України та Катару – о 19:00. Транслюватиме матч UA:Перший. Гру також можна буде переглянути на Спорт 24.

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Нагадаємо, збірна України у першому матчі перемогла США 2:1. Катар же зазнав розгромної поразки від Нігерії 4:0. У випадку перемоги українців у цьому матчі, вони забезпечать собі вихід в 1/8 фіналу.

Проти Нігерії збірна України зіграє у четвер, 30 травня.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Катар на чемпіонаті світу з футболу U-20

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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