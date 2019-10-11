Україна – Литва: Коноплянка розпочне гру на лаві запасних, Соболь – у старті
Збірні команди України та Литви назвали стартові склади на матч відбору Євро-2020. Поєдинок розпочнеться о 21:45.
Наставник збірної України Андрій Шевченко практично не вдався до ротації. Єдина несподіванка – у старті вийде Едуард Соболь.
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Стартові склади
Україна: Андрій Пятов (к), Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Марлос, Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораес.
Литва: Черняускас, Міколюнас (к), Клімавічюс, Гірдвайніс, Андрюшкевічюс, Воробйовас, Вербіцкас, Новіковас, Жулпа, Голубіцкас, Лаукжеміс.
Поєдинок Україна – Литва відбудеться у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".
Для суперників це десята зустріч в історії. Україна перемагала Литву 6 разів, а програла двічі. Перший очний поєдинок у рамках відбору до Євро-2020 команди зіграли 7 вересня у Вільнюсі – "синьо-жовті" перемогли з рахунком 0:3.
Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.