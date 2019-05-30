Україна – Нігерія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з футболу U-20

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Україна – Нігерія онлайн трансляція
Україна – Нігерія онлайн трансляція / fifa.com

Збірна України з футболу U-20 зіграє третій матч на чемпіонату світу у четвер, 30 травня. Суперниками українців виступить збірна Нігерії. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Для збірної України це вирішальний матч. Наша збірна гарантувала собі місце у плей-офф, вигравши перші два матчі. Спочатку "синьо-жовті" обіграли збірну США, а потім мінімально перемогли збірну Катару. Тож набравши шість очок, українці точно зіграють в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Єдине питання – з якого місця українці вийдуть в плей-офф.

До слова: Визначилися суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч між збірними України та Нігерії розпочнеться о 21:30.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Нігерія на чемпіонаті світу U-20

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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