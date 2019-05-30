Україна – Нігерія: прогноз букмекерів на Чемпіонату світу U-20

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Юнацька збірна України вже у заключному матчі може готуватися до плей-оф Чемпіонату світу. Наша команда U-20, що достроково забезпечила вихід з групи D, завершує груповий етап грою проти однолітків з Нігерії.

Саме африканська команда, якій необхідна перемога, є фаворитом у протистоянні.

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Зазначимо, що українська збірна U-20 четвертий раз бере участь в мундіалі і у всіх випадках груповий етап було нашими футболістами подолано. А ось 1/8 фіналу українцям ще жодного разу не скорилась. У 2005 році на першій стадії плей-офф збірній Україні перегородила шлях саме збірна Нігерії. 

Прогноз MarathonBet на матч Україна – Нігерія: 

Коефіцієнт на тріумф Нігерії – 2,43. На те, що перемогу відсвяткує Україна – 2,75. Нічия – 3,44. А от найбільш вірогідний рахунок гри, на думку фахівців, – 1:1. Коефіцієнт на такий підсумок 6,4.

Чи вдасться українцям фінішувати на першому місці групи D – дізнаємося у четвер, 30 травня. Матч проти Нігерії розпочнеться о 21:30.

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Теги: Новини України Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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