Україна – Португалія: стартові склади команд

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Україна – Португалія: стартові склад команд
Україна – Португалія: стартові склад команд / fcdynamo.kiev.ua

Збірні команди України та Португалії визначилися зі стартовими складами на відбірковий матч Євро-2020 у Києві. Зустріч на стадіоні НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21:45.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зробив три зміни в порівнянні з грою проти Литви. Цього разу у старті вийдуть Яремчук, Миколенко та Караваєв.

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Стартові склад команд

Україна: Пятов, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Маліновський, Степаненко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Португалія: Патрісіу, Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру, Роналду, Моутінью, Маріу, Данілу, Гедеш, Сілва

Збірна України є лідером групи B й практично гарантувала собі вихід на Євро-2020. "Синьо-жовтих" відділяє від дострокового виходу на груповий етап всього один бал.

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У березні команди зустрілися у Лісабоні й розійшлися миром 0:0. Після цього матчу Україна виграла 5 матчів та лідирує у групі B. Португалії також важливо здобути перемогу, щоб відірватися від Сербії.

Огляд матчу Україна – Португалія читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Україна – Португалія Євро-2020
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