Україна без поразок відкочується від Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

"Динамо" та "Шахтар" зіграли перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи і здобули бали для України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

"Динамо" в Греції вирвало нічию в "Олімпіакоса", а донецький "Шахтар" у Харкові в меншості не програв "Айнтрахту".

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Таким чином, Україна додала собі в скарбничку 0,4 бала. Бельгія, наш головний конкурент, за цей тиждень заробила 0,6 бала і ще більше збільшила відрив.

В активі "Динамо" 11 очок, "Шахтар" має 10 (в тому числі 4 бонусу тільки за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів), на рахунку "Ворскли" 2 пункти, у "Зорі" і "Маріуполя" – по 1,5.

Топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА

Які перспективи в України в таблиці коефіцієнтів УЄФА?

Сьома, восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в обох єврокубках. А саме – п'ять клубів: два – в Лізі чемпіонів (один – в груповому раунді, один – в третьому кваліфікаційному) і три – в Лізі Європи (один – в груповому раунді, один – в третьому кваліфікаційному та один – у другому кваліфікаційному).



А ось 10 позиція при певних обставинах уже втрачає деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11-у, яка, згідно з базовою сіткою, не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматом в групу Ліги чемпіонів.

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