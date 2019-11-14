Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу

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Україна – Естонія: дивитися онлайн матч 14 листопада 2019
Україна – Естонія онлайн-трансляція

Збірна України з футболу, у четвер, 14 листопада, грає товариський матч з Естонією на "Славутич-Арені" в Запоріжжі. Спорт24 веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

На стадіоні "Славутич-Арена" спостерігається небувалий ажіотаж і аншлаг – вболівальники швидко розкупили всі квитки, адже Запоріжжя вперше приймає поєдинок такого гідності на своєму полі.

До слова: Канал "Україна" не покаже у прямому ефірі товариську гру Україна – Естонія: де дивитися матч

Головним арбітром матчу став 37-річний іспанець Хуан Мартінес Мунуера. Він буде судити гру разом з бригадою арбітрів.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко розповів про головну мотивацію гравців. За його словами, настрій на гру вище у тих, хто не був задіяний в матчах раніше через травми або дискваліфікації. За словами Шевченка, результат в майбутній грі важливий ще й тому, що з естонськими гравцями є шанс зустрітися в майбутньому. А йому потрібно випробувати на полі новачків, зокрема нинішнього півзахисника "Зорі" Дмитра Іванісеню.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Естонія

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Україна – Естонія Збірна України з футболу Новини Спорту Естонія
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