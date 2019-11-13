Україна – Естонія: прогноз букмекерів на товариський матч

У четвер, 14 листопада, національна команда України в Запоріжжі проведе товариський матч з командою Естонії. Букмекери оцінили шанси збірних на перемогу у цьому протистоянні.

Україна – Естонія. Прогноз букмекерів

Україна виграла свою відбіркову групу Євро-2020 і наступного літа зіграє на континентальній першості, а ось Естонія посідає останнє місце в своїй групі, поступившись в шести матчах і в одному зігравши внічию. Цікаво, що Україна і Естонія раніше провели між собою чотири матчі, в яких українці здобули чотири перемоги з різницею м'ячів 10-0.

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У товариській зустрічі Андрій Шевченко може виставити абсолютно будь-яке поєднання гравців, з огляду на той факт, що кілька основних футболістів травмовано і не допоможуть команді.

Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться у четвер, 14 листопада. Початок зустрічі на "Славутич-Арені" – о 19:00.

Прогноз 1xbet

На думку букмекерів, абсолютним фаворитом у матчі є Україна. Тут прогнозують перемогу нашої збірної з коефіцієнтом 1,17. Натомість перемога збірної Естонії – 8,7. Нічия у матчі – 7.

Щодо кількості голів, то їх експерти очікують близько трьох. Відтак ставка на "тотал матчу більше 2,5" – 1,63, у той час як "Тотал матчу менше 2,5" – 2,28. Ставка на те, що обидві команди заб'ють – 2,6. Що такого не буде – 1,54.

Прогноз PariMatch

PariMatch дає трішки вищий коефіцієнт на перемогу України – 1,19. Однак, коефіцієнт на те, що гості переможуть у цьому матчі в рази вищий – 18,5. Ставка на те, що командам так і не вдасться виявити сильнішого – теж 7.

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Щодо голів, то експерти прогнозують, що побачити гол у другому таймі значно вищий – 1,18 на гол у другій 45-хвилинці проти 1,33 на гол у першій половині матчу.

Прогноз Favorit

Найвищий коефіцієнт на перемогу збірної Естонії дали у Favorit – аж 21. При цьому що на перемогу збірної України майже без змін у порівнянні з попередніми – 1,19. Нічия – 5,8.