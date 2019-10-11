Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку

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Україна – Литва: огляд і відео матчу 11.10.2019 – Євро 2020
Україна – Литва: відеоогляд матчу відбору Євро-2020 / GETTY IMAGES

Збірна України в рамках відбору Євро-2020 перемогла команду Литву у Харкові. Позитивний результат "синьо-жовтим" приніс півзахисник Руслан Маліновський.

Україна – Литва 2:0
Голи: Маліновський, 29, 58

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На 29 хвилині Маліновський, який є півзахисником "Аталанти", виборов м'яч у центрі поля, пройшов з ним до штрафного, де зіграв "у стіночку" з Мораесом. Увійшов у штрафний, Руслан пробив низом під голкіпером – 1:0.

Україна – Литва відеоогляд першого тайму

По перерві Руслану вдалося оформити дубль. Ярмоленко заробив небезпечний штрафний, а Руслан пробив ідеально в дев'ятку – 2:0.

Відео другого голу Маліновського

Завдяки цьому результату Україна стала на крок ближчою до групового етапу Євро-2020. У матчі з Португалією, який відбудеться 14-го жовтня, українцям достатньо зіграти внічию.

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020 Україна – Литва Збірна України з футболу
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