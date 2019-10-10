Україна – Литва: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє матч відбору на Євро-2020. Суперником українців буде збірна Литви. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Україна – Литва. Прогноз

Від України у цьому матчі очікують лише перемоги. Все інше буде на рівні катастрофи. Адже збірна за два кроки від виходу на Євро-2020. І саме перемога над збірною Литви – перший з них. Другий значно важчий – матч проти Португалії.

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Та й гравці збірної України повинні розуміти, що від них очікують. Тому зосереджені на цьому матчі. І розраховують на підтримку рідних трибун у Харкові.

Матч Україна – Литва відбудеться в п'ятницю, 11 жовтня, у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі о 21:45.

Букмекери теж очікують, що українці здобудуть доволі легку перемогу. Коефіцієнти на перемогу господарів коливаються в районі 1,05-1,10. Натомість перемога збірної Литва отримала від 26,00 до 44,00.

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Їх експерти прогнозують, що збірна України здобуде перемогу. Коефіцієнт на це – 1,09. На те, що переможуть гості – 26,00. Нічия у матчі – 10,50.

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У матчі очікується чимало голів. Так, "тотал матчу більше 2,5" – лише 1,42. натомість "тотал менше 2,5" – 2,70.

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Тут на перемогу України виставили коефіцієнт 1,07. Натомість перемога збірної Литви – 44,00. Нічия – 14,00.

При цьому експерти не вірять у те, що голи будуть забиті у ворота обох команд. Ставка на те, що "обидві заб'ють" – 3,68. Що цього не буде – 1,32. Щодо кількості голів, то "індивідуальний тотал Україна більше 3" – лише 1,95. Варто нагадати, що матч між цими командами у Литві закінчився саме перемогою українців з трьома забитими голами.