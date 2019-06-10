Україна – Люксембург: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Збірна України у понеділок, 10 червня, зіграє четвертий матч кваліфікації Євро-2020. Суперником українців буде збірна Люксембургу. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Прогноз на матч Україна – Люксембург

Збірна України є фаворитом у цьому матчі. Свій вищий клас українці продемонстрували і у попередньому матчі, розгромивши Сербі у Львові.

Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020

На користь українців говорить і той факт, що вони проведуть другий матч вдома. У той час як збірна Люксембургу була змушена зробити вояж — спочатку до Литви, а тепер і до України. При цьому поїздка до Литви виявилася не надто вдалою — лише нічия, при цьому що у литовців було два вилучення.

Та не варто забувати, як українці зіграли попередній матч проти Люксембургу — перемога лише у доданий арбітром час, і то завдяки автоголу суперника. Тож легко не буде.

Прогноз від 1xBet

Їх експерти прогнозують перемогу українців з коефіцієнтом 1.13. На те, що збірна Люксембургу виграє у Львові — 24. Нічия у матчі — 10,5.

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Щодо кількості голів, то їх у матчі може бути й три. Ставка на "тотал матчу більше 3" — 1.91.

Прогноз від PariMatch

Дещо менший коефіцієнт на перемогу Люксембургу дає PariMatch — 20,0. При цьому зо на перемогу українців такий самий — 1,13. Щодо нічиї, то її оцінили в 9,70.

Ставка на те, що збірна України переможе, а у матчі буде забито як мінімум три голи — 1.66. Перемога українців та "тотал матчу менше 2,5" — 3,20

Прогноз від "Фаворит спорт"

Дещо менший коефіцієнт на перемогу українців у "Фаворит спорт" — 1,12. Нічия — 9,75. Щодо перемоги гостей, то вона отримала 22,00. При цьому букмекери не приймають ставку на те, що українці не програють.

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Матч Україна — Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Початок зустрічі о 21:45. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.