Україна офіційно відмовилася вести делегацію на чемпіонат світу з боксу в Росії

Федерація боксу України не буде відправляти офіційну делегацію на чемпіонат світу з боксу в Єкатеринбург (Росія).

Про це розповів керівник прес-служби Федерації боксу України Олександр Подаваленко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Офіційну делегацію Федерація боксу України на чемпіонат світу відправляти не планує,

– заявив він.

Водночас, Подаваленко додав, що якщо будуть спортсмени, які захочуть поїхати на ці змагання за свій рахунок, то вони мають на це право.

Члени національної збірної України, які брали участь в останніх Європейських іграх, чемпіонаті Європи в Харкові, ті хлопці, які є першими-другими номерами збірної України – точно брати участь в Росії не будуть,

– пояснив Олександр Подаваленко.

До слова, чемпіонат світу з боксу відбудеться в Єкатеринбурзі з 7-го по 21 вересня.