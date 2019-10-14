Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020

У понеділок, 14-го жовтня, збірна України з футболу в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" проведе передостанній матч кваліфікації Євро-2020. Команді Андрія Шевченка будуть протистояти чинні чемпіони Європи португальці. Текстову трансляцію гри читайте на сайті Спорт24.

Збірна України є лідером групи B й практично гарантувала собі вихід на Євро-2020. "Синьо-жовтих" відділяє від дострокового виходу на груповий етап всього один бал.

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У березні команди зустрілися у Лісабоні й розійшлися миром 0:0. Португалія володіла ініціативою, але не змогла реалізувати свої моменти. Після цього матчу Україна виграла 5 матчів та лідирує у групі B.

Португалії також важливо здобути перемогу, щоб відірватися від Сербії.

Україна – Португалія: текстова онлайн-трансляція