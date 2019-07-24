Україна посіла четверте місце в медальному заліку чемпіонату Європи U-20 з легкої атлетики
Збірна України посіла 4-е місце в медальному заліку чемпіонату Європи 2019 року з легкої атлетики серед юніорів U-20, який завершився у шведському місті Борас.
Українські легкоатлети завоювали 4 золотих і 2 срібних нагороди. Вище українців в медальному заліку розташувалися збірні Великобританії, Італії та Нідерландів.
Читайте також: Українка Бех-Романчук прикро втратила срібну медаль на етапі Діамантової ліги
Медальний залік чемпіонату Європи U-20 з легкої атлетики
Золоті медалі для збірної України принесли Ярослава Магучіх, Валерія Іваненко, Михайло Кохан, а також Артем Коноваленко. Срібними призерами стали Олег Дорощук та Ілля Кравченко.
Спорт 24 писав, що збірна України виграла золото Європейських ігор в Мінську в командному змаганні з легкої атлетики.