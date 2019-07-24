Україна посіла четверте місце в медальному заліку чемпіонату Європи U-20 з легкої атлетики

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Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / НОК України

Збірна України посіла 4-е місце в медальному заліку чемпіонату Європи 2019 року з легкої атлетики серед юніорів U-20, який завершився у шведському місті Борас.

Українські легкоатлети завоювали 4 золотих і 2 срібних нагороди. Вище українців в медальному заліку розташувалися збірні Великобританії, Італії та Нідерландів.

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Медальний залік чемпіонату Європи U-20 з легкої атлетики

Золоті медалі для збірної України принесли Ярослава Магучіх, Валерія Іваненко, Михайло Кохан, а також Артем Коноваленко. Срібними призерами стали Олег Дорощук та Ілля Кравченко.

Спорт 24 писав, що збірна України виграла золото Європейських ігор в Мінську в командному змаганні з легкої атлетики.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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