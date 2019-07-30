Україна ризикує втратити пряму путівку в Лігу чемпіонів

Чемпіон України з футболу може втратити прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів.

Згідно таблиці коефіцієнтів УЄФА, Україна може покинути топ-10 за підсумками наступного сезону країни.

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Як відомо, команди, які займають місця з 7-го по 11 місце мають право на одну пряму путівку.

Доля України залежатиме від виступу прямих конкурентів в найближчій єврокампанії. З наступного сезону бали, набрані вітчизняними клубами в сезоні 2014/15, згорають.

Раніше Спорт 24 писав, що київське "Динамо" двадцять перший раз у своїй історії пробивається у груповий етап Ліги чемпіонів через кваліфікацію. Після того, як турнір було реорганізовано, киян вперше стартували у кваліфікації у сезоні 1993/1994, коли поступилися "Барселоні".