Україна – Сербія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

Збірна України у п'ятницю, 7 червня, зіграє матч кваліфікації проти збірної Сербії. Переглянути цей матч можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн. А також на сайті Спорт24 буде текстова онлайн-трансляція.

Матч Україна – Сербія покаже телеканал "Україна". Також його транслюватимуть на телеканалі "Футбол 1". На обох канал трансляція розпочнеться о 21:40.

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О 20:30 на каналі "Футбол 1" вийде програма "Головна команда". У ній ведучий програми та гості студії безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу Україна – Сербія. А потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу.

Дивитися онлайн матч Україна – Сербія можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент коштує 89 гривень. Але він передбачає можливість перегляду й інших футбольних матчів у HD-якості.

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Текстову онлайн-трансляцію матчу Люксембург – Україна проведе Спорт24.

Матч Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.