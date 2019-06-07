Україна – Сербія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

77 Читать новость на русском
Україна – Сербія: де дивитися онлайн матч 07.06.2019 - Євро 2020
Україна – Сербія де дивитися онлайн / УАФ

Збірна України у п'ятницю, 7 червня, зіграє матч кваліфікації проти збірної Сербії. Переглянути цей матч можна буде як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн. А також на сайті Спорт24 буде текстова онлайн-трансляція.

Матч Україна – Сербія покаже телеканал "Україна". Також його транслюватимуть на телеканалі "Футбол 1". На обох канал трансляція розпочнеться о 21:40.

Читайте також: Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

О 20:30 на каналі "Футбол 1" вийде програма "Головна команда". У ній ведучий програми та гості студії безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу Україна – Сербія. А потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу.

Дивитися онлайн матч Україна – Сербія можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто зауважити, що доступ до трансляції платний. Місячний абонемент коштує 89 гривень. Але він передбачає можливість перегляду й інших футбольних матчів у HD-якості.

Варте уваги: Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові

Текстову онлайн-трансляцію матчу Люксембург – Україна проведе Спорт24.

Матч Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Початок зустрічі о 21:45. Відео голів та огляд матчу – на Спорт24.

blog_ava
Прогноз погоди на 7 червня: в Україні буде спекотно, проте литимуть дощі
сьогодні
1151
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
6 червня 21:10 Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
1208
Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році
6 червня 20:48 Чому Володимир Кличко не вийде в ринг у 2019 році
1045
Чи варто "Динамо" було продовжувати контракт з Хацкевичем: опитування
6 червня 19:06 Чи варто "Динамо" було продовжувати контракт з Хацкевичем: опитування
568
Помер колишній футболіст "Динамо" та ЦСКА Борис Деркач
6 червня 13:13 Помер колишній футболіст "Динамо" та ЦСКА Борис Деркач
682
Фонсека готується розірвати контракт з "Шахтарем", його агент летить домовлятися з клубом
5 червня 22:22 Фонсека готується розірвати контракт з "Шахтарем", його агент летить домовлятися з клубом
654
Новини
Більше новин
Залиште відгук